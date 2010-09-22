Земфира подает в суд на журналистов

Российская рок-певица Земфира планирует подать в суд на ООО Ньюс медиа-Рус - учредителя интернет-портала Life News за обвинение в употреблении ею кокаина. Интернет-портал опубликовал недостоверные сведения о Земфире, которые могут повредить ее репутации, сообщил пресс-атташе певицы Юрий Донцов. Он рассказал, что певицу засняли во время ужина в окружении организаторов и друзей. Позже на портале выложили видеокадры с этого мероприятия, на которых ничего не видно, поскольку съемка велась с очень далекого расстояния. Донцов отметил, что разобрать там практически ничего невозможно, кроме самих персонажей, которые засняты на видео. Однако в заметке, сопровождающей видео, утверждается, что Земфира употребляла кокаин. Пресс-аташе певицы сообщил, что пресс-служба Рамазановой распространила в СМИ пресс-релиз, в котором говорится о намерении Земфиры подать в суд на интернет-портал. “Подаю в суд”, - цитируют Рамазанову. Донцов заявил, что в течение среды будет подготовлено исковое заявление, направленное против учредителя портала. “Как минимум Земфира требует опровержения, а дальше уже консультации с юристом позволят оценить, какие перспективы у этого делопроизводства”, - подчеркнул он.