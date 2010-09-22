Олега Собчук сьездил на мыс Тарханкут с певицей

В середине сентября состоялись съёмки клипа нового дуэта – фольк-певицы Марты Шпак и Олега Собчука (группа С.К.А.Й) на песню «Осіння історія», вышедшую накануне. Режиссёром видео нового дуэта стал Владимир Лерт, автор украинского арт-хаусного триллера «Отторжение», презентованного на широком экране в прошлом году. Для съёмок клипа «Осіння історія» Лерт фактически загнал Марту Шпак и Олега Собчука на край света – на загадочный мыс Тарханкут, крайнюю западную точку Крыма, потрясающе красивое и аскетичное место, без привычного, современного комфорта. Съёмки проходили с раннего утра до позднего вечера в экстремальных условиях – сильные ветра и палящее солнце на Тарханкуте позволили добиться очень выразительных кадров, но изрядно вымотали всю съёмочную группу. - Я получил массу удовольствия от работы с Мартой, это талантливая, с невероятным чувством музыкального вкуса певица и просто очень открытый и позитивный человек. Мне было комфортно сниматься в этой видео работе. Особенно мне запомнилось, когда мы с Мартой играли на пианино, которое стояло на краю скалы просто над морем. Постановщики здорово потрудились когда тащили его наверх, но это того стоило! - говорит Олег Собчук.