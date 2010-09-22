ТОП-10 бисексуалов Голливуда

Как говорил Вуди Аллен, «бисексуальность вдвое увеличивает наши шансы на знакомство в субботу вечером». В десятку 10-ти самых привлекательных звезд-бисексуалов Голливуда вошли: Меган Фокс, Анджелина Джоли, Ферджи, Леди Гага, Том Харди, Анна Пакуин, Дэвид Боуи, Линдси Лохан, Дрю Бэрримор и Брайан Молко. «Я бисексуалка, - открыто заявляет Меган Фокс «Трансформеров», которая этим летом сыграла свадьбу на Гавайях с Брайаном Остином Грином. - Но в тоже время я большая эгоистка - никогда бы не стала встречаться с бисексуалкой, так как это означает, что она спит не только с женщинами, но и с мужчинами. А я в этом плане очень брезгливая и не хочу подбирать чужие остатки. В свою постель я приглашу только настоящую лесбиянку», «Я люблю секс, и мне не важно, какого пола мой партнер, - уверяет Ферджи. - Вот только мои бойфренды этого не понимают. Они пугаются того, что мне нравятся и женщины. Узнав об этом, они начинают чувствовать себя не в своей тарелке, ноют, что нам хорошо вместе и третья в наших отношениях не нужна».