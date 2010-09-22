Джулия Робертс : « Обама всё за меня решает».

В Сан-Себастьяне , где проходил фестиваль, кинозвезда представила новый фильм, «Ешь, молись, люби». Интервью актриса давать отказалась, чем обеспечила невероятный наплыв журналистов на свою пресс-конференцию: за 20 минут до начала сидячих мест в просторном зале уже не было. С первых же слов звезда заявила, что во всех ее контрактах главным является пункт, согласно которому «все мужчины на съемках должны всячески меня боготворить и вообще плясать вокруг меня танцы». Также на пресс-конференции выяснилось, что хотя за последнее десятилетие Джулия Робертс не подарила нам по-настоящему ярких работ, она очень удовлетворена «своим искусством», полагая, что отметилась во многих жанрах, исполнив роли как вымышленных, так и взаправдашних героинь - в картинах «Эрин Брокович» или «Ешь, молись, люби». Сценарии она выбирает, руководствуясь инстинктом и первым внутренним чувством, не сообразуясь с мозговой деятельностью, никогда от этого правила не отступала и отступать не намерена. На щекотливый вопрос о том, что она хочет успеть сделать перед смертью, звезда, не моргнув глазом, отвечала: «Как что? Мне еще надо столько свитеров связать, столько людей обнять, столько книг прочитать, в стольких фильмах сняться!». На вопрос о происхождении своей улыбки, которая уже получила лестное сравнение с «улыбкой Моны Лизы», Джулия отвечала в том духе, что она ни в чем не виноватая, за родителей не отвечает, а именно они подарили ей все, в том числе и улыбку. Продолжая выбранную тактику отшучиваться от вопросов, «красотка» завершила свое общение с прессой рассуждениями о том, как ей удается справляться с проблемами, которых, как и у каждого, немало в ее жизни. «Когда у меня личный или творческий кризис, я просто звоню президенту Обаме, - сообщила она. - А если его нет на месте, то его жене Мишель. И они быстренько все за меня решают».