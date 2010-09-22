Дмитрий Нагиев- вор

К главному мачо российского кино Дмитрию Нагиеву вновь пришли старые чувства. Cпустя шесть лет он решит увести у лучшего друга бывшую возлюбленную Ирину Темичеву. Страсть Дмитрия Нагиева к драматическим сериалам стала сказываться и на реальной жизни мужественного артиста. В последнее время Диме все чаще достаются роли чувствующих негодяев, которые, переступая через других, уверенно идут к своей цели, но на подходе спотыкаются и получают по заслугам. Но фантазия того, кто пишет людские судьбы, гораздо богаче, чем выдумка телесценаристов. Чуть более полугода назад Нагиев гулял на свадьбе солиста группы «Размер Project» Виктора Бондарюка и блондинки с кукольной внешностью Ирины, но уже тогда в глазах Димы, которые он всегда прячет за темными очками, читалась досада. «Я подарил ребятам половину своего годового заработка», - гордо рассказал 43-летний Нагиев. Но, как оказалось, это был не подарок от чистого сердца, а выкуп за невесту, которая вновь оказалась в объятиях коварного соблазнителя, не дождавшись и ситцевой свадьбы. Значительно повзрослевшая Ирина сейчас во многом разделает увлечения Нагиева и его гурманские предпочтения: девушка не против выпить 100 граммом конька вместо ужина, при этом закусывать его лимоном.