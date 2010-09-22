Эдди Федер и Джил МакКормик поженились

Вокалист знаменитой американской гранж-рок группы Pearl Jam, женился на своей давней подруге. Его избранница американская модель Джилл МакКормик. 18 сентября на Гавайях состоялась свадебная церемония 45-летнего Веддера и 32-летней МакКормик. Гостям был Шон Пенн, с которым лидер Pearl Jam работал в 2009 году над фильмом Into The Wild. Пара обручилась еще в декабре 2009 года. У молодожонов уже есть двое дочерей - 6-летняя Оливия и 2-летняя Харпер Мун. Для Эдди Веддера это уже второй брак, с 1994 по 2000 год он был женат на гитаристке и барабанщице Бет Либлинг.