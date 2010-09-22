Деми Мур приедет на судебное разбирательство

Деми Мур приедет на следующей неделе в Австралию, чтобы лично принять участие в судебном разбирательстве против таблоида. Актриса обвиняет издателей в несогласованной публикации фотографий, сделанных в феврале 2008 года на ее вечеринке в Лос-Анджелесе, посвященной завершению церемонии вручения премии Оскар, сообщает в среду австралийская газета Sydney Morning Herald. На черно-белых снимках, присутствуют дочь Мур Румер Уиллис (Rumer Willis), актеры Орландо Блум и Кэмерон Диас, рэппер P Diddy. Фотографии были опубликованы в марте 2008 года. Мур сразу же обратилась в суд. Сумма иска не разглашается. Деми Мур, в 1990-е годы бывшая одной из наиболее высокооплачиваемых актрис Голливуда, известна, в частности, по ролям в фильмах Привидение, Солдат Джейн, Стриптиз и Алая Буква. Напомним, что в ноябре 2009 года фотография Деми Мур на обложке журнала W вызвала широкую дискуссию в интернете: актрису обвинили в том, что на ее фотографии вместо ее тела опубликована фигура другой женщины. Актриса в микроблоге на Twitter прокомментировала ситуацию так: «Мои бедра не подвергались коррекции, это просто эффект движения. Неужели никто из вас этого не видит? Идиоты!»