Поклонницы Джастина Бибера не могут спать

16-летний певец целовался с своей коллегой и сверстницей Жасмин Вильегас Их видел канадский турист: парочка уютно устроилась на заднем сидении автомобиля Honda в Венеции, штат Калифорния. До этого Вильегас заявляла: «С чего вы взяли, что мы встречаемся? Ну да, Джастин классный, веселый, и мне с ним здорово, но как с другом. Мы друзья-коллеги. Я, он и вся наша компания ходим вместе в кино, в боулинг и так далее. А все картинки, где мы целуемся, ни что иное, как фотошоп (или может это вообще не Джастин, просто похожий мальчик)». В настоящее время Жасмин сопровождает Джастина в его гастрольном туре по Северной Америке. Кумир подростков ранее признавался, что влюблен в Кэти Перри, Ким Кардашян и Шерил Коул. «Шерил и Кэти - две самые горячие девушки в мире, будь я на несколько лет старше, именно с ними я хотел бы встречаться. Я мечтаю о девушке помладше, которая сочетала бы в себе Шерил и Кэти – это была бы по-настоящему горячая смесь!» Ну что, нашел? фотоrian.ru