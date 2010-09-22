Винницкая встречается с незнакомцем

Этой весной Алена Винницкая купила дом под Киевом. Они с мужем Сергеем Большим пересмотрели много вариантов, но остановились именно на этом. Было известно лишь одно, что дом деревянный, просторный, двухэтажный, площадью 200 кв.м. Он находится в 30-ти километрах от центра города. Стоит такой, по оценке риэлтора, около $500 000. В выходной солнечный осенний день мы увидели Алену в майке и шортах во дворе. Она на огромной лужайке играла в бадминтон. Ее партнером по игре был светловолосый мужчина, которого певица в два счета обыграла. Отметим, что территория возле особняка достаточно большая, есть, где разгуляться. На лужайке стоит статуэтка садового гнома, а домик над колодцем выполнен из дерева. Все достаточно скромно, но со вкусом. Кстати, Винницкая сама следила за ремонтом и обустройством дома. «Планирую еще поставить настоящую печку и разрисовать ее в украинском стиле. Очень хочу готовить борщ, как мне в детстве бабушка готовила», – признавалась певица. После того, как Алена вдоволь наигралась в бадминтон, она повела незнакомца в дом. Они еще о чем-то говорили, нежно держась за руки. А потом в обнимку зашли в дверь. Интересно, где в это время был Сергей Большой, верный супруг Алены, который обычно не отходит от нее ни на шаг. фото music.itop.net