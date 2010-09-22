Кейт Бекинсейл- контрабандистка

Кейт Бекинсейл сыграет с Марком Уолбергом в римейке скандинавской ленты «Рейкьявик-Роттердам». Режиссером картины станет Бальтазар Кормакур, а сам фильм получил название «Контрабанда». В центре сюжета - охранник и бывший контрабандист спиртного из Исландии в Нидерланды. Парень завязал, но искушение вновь заняться нечестным бизнесом настигает его после того, как герой сталкивается с финансовыми проблемами. Оригинальный фильм получил пять национальных кинонаград и в 2009 году выдвигался на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». Какую роль сыграет Бекинсейл, в новом фильме пока не сообщается.