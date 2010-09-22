Панин бьет обидчиков табуретом по голове

«Если человек подлец, я ему прямо об этом скажу. Если меня кто-то утомил, я тоже за словом в карман не полезу. А если меня серьезно обидели, я просто возьму табуретку и ударю. Но сам я от своего характера не страдаю», - заявил в интервью газете Известия актер Алексей Панин. « Мне очень комфортно быть собой. Недавно мы с Говорухиным были на фестивале в Выборге. Там пьяный человек целый день ходил и приставал ко мне, приводил каких-то пьяных женщин. Я ему один раз сказал, второй раз попросил, но когда он всех достал окончательно, просто ударил его. Только тогда он понял, что с ним просто не хотят общаться. Жить надо, как хочется! Главное, чтобы другим от этого не было очень плохо. А деньги я зарабатываю для того, чтобы поехать обедать в Ялту, а ужинать в Питер. Когда у меня есть деньги, я могу накормить своих друзей в ресторане, пригласить цыган, построить дом, пить дорогоешампанское, просто их тратить и получать от этого удовольствие». фото molgvardia.ru