Зверев хочет забрать корону у Киркорова

DFM устроила вечеринку, на которую пригласила поющего Короля Гламура. Сергей Зверев исполнил свои хиты в новой обработке, а под конец перепел одну из самых загадочных песен Ромы Жукова «Я люблю вас мальчики, я люблю вас девочки». «У Сережи давно было огромное желание перепеть именно эту мою песню, - рассказывает Жуков. - Но те варианты аранжировок, которые ему делали разные люди, его постоянно не устраивали. А недавно он позвонил мне и сказал, что лучше самого автора эту песню никто не сделает, я с радостью согласился. Сергей здорово спел, за что ему отдельное спасибо. Ко всему прочему мы сделали дуэтный вариант этой песни, где первый куплет поет Сергей, а второй я». С тех пор многие в тусовке начали подшучивать над партнером Ирины Билык по проекту «Зірка+Зірка»: «Сережка то, наверно, хочет отобрать у Филиппа Киркорова корону «короля ремейков»?! Одни перепевки у него в репертуаре!». Зверев же к шуткам в свой адрес относится с юмором и самоиронией.