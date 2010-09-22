Дрю Бэрримор снимется в индийском фильме

Дрю Бэрримор подписала контракт, согласно которому она снимется в индийском фильме «Образ жизни» (The Lifestyle). Фильм о трех женщинах, находящихся в процессе самоидентификации. Роль одной из них досталась Бэрримор. Двух других героинь сыграют известные индийские актрисы. Продюсер фильма Сантош Кумар Джаин обратил внимание на Бэрримор благодаря ее роли в фильме «Ангелы Чарли». «Мне очень понравилась ее работа в этой картине, и я решил снять Дрю в своем фильме. К счастью, ей понравился сценарий, и она согласилась»,- сказал продюсер. Съемки «Образа жизни» начнутся в ноябре 2010 года и будут проходить в США и Индии. В прокат картина должна выйти в 2012 году. Фильм «Ангелы Чарли» режиссера Макджи вышел на экраны в 2000 году. В этой картине Бэрримор сыграла одного из трех частных детективов, которые работали на миллионера Чарли. Роли ее коллег исполнили Кэмерон Диас и Люси Лю.