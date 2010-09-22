Памела Андерсон - грызун!

Попадая в объективы камер фотографов, знаменитости не всегда сдержуют себя. Их тайные пристрастия выплывают наружу. Пышногрудая звезда Памела Андерсон грызет ногти! Причем эта привычка сидит в ней настолько глубоко. Она принялась портить собственный маникюр прямо на модном показе своей подруги. Ко всем прочим привычкам скандальной певицы Эми Вайнхаус (наркотики, алкоголь, сквернословие, беспорядочный секс и т.д.) можно прибавить еще одну: на своих концертах звезда любит плевать жвачкой со сцены в зрительный зал. «Прически» Бритни Спирс давно оказались в центре внимания. «По состоянию волос Бритни можно сразу сказать, в каком она расположении духа. Когда у нее все в порядке – у нее отличная прическа. Но если в жизни Бритни начинаются проблемы, первыми страдают ее волосы. Она начинает их крутить, как-то пару раз даже схватила ножницы и отрезала несколько прядей»,- рассказывают друзья. На днях папарацци сняли голливудского красавца Оуэна Уилсона в весьма пикантном виде. Актер выбрался отдохнуть в загородный клуб, где он регулярно упражняется в игре в гольф. Когда ему приспичило сходить в туалет, он не потрудился найти кабинку, а предпочел сделать свои дела тут же, прямо возле клубной машинки с клюшками. Шокированные поступком звезды сотрудники клуба рассказали журналистам, что такое неприличное поведение уже давно вошло у актера в привычку, и он то и дело орошает элитное поле для гольфа, не стесняясь окружающих. Голливудская актриса Миша Бартон частенько ковыряясь в носу прямо на людях.