Телеведущая Анфиса Чехова расскажет о сексе

Анфиса Чехова выступит перед учениками старших классов с авторской лекцией, посвященной вопросам «взрослых отношений». Лекция пройдет в рамках благотворительного ланча. Там же выступят лучшие специалисты в области сексологии и психологии. «Я считаю, что подобные информационные мероприятия - неотъемлемая часть современного воспитания. Чем подробнее вы объясните ребенку, какие последствия могут наступить из-за беспечного отношения к сексу, тем от больших проблем сможете его защитить. Вопросы, связанные с сексуальным воспитанием, на мой взгляд, особенно актуальны для воспитанников детских домов и школ-интернатов, так как этим детям приходится раньше взрослеть, и они в большей степени предоставлены сами себе», - говорит Анфиса. Отметим, что Анфиса Чехова давно занимается подобными вопросами и работает с детьми, просвещая их в сфере интимных отношений.