Сына Мамонова накачали наркотиками и ограбили

Оператор был найден на обочине дороги без документов и вещей. Сегодня в журналистском блоггерском сообществе paparazzi мы обнаружили крик души: - «Только что позвонил Иван Мамонов (сын Петра Мамонова), рассказал, что прилетел в Болгарию, сел в такси и очнулся на следующий день в реанимации. Оказалось, что его нашли избитого на обочине дороги без денег и дорогой техники (он кинооператор). В крови обнаружили морфий...» «Комсомолка» решила выяснить, что случилось и связались с супругой потерпевшего, Светланой. - Иван сейчас в полиции, дает показания. Правда, он очень плохо себя чувствует и практически ничего не помнит - призналась нам Света. - Мы его ждали с детьми, чтобы забрал нас в Москву. Самолет прилетел в 11 вечера, а Вани нет, телефон не работает. Поехала в аэропорт, стала искать его...В итоге нашла в больнице. Оказалось, что он вышел из здания аэропорта и подошел к припаркованным там желтым такси, с «шашечками». Ему нужно было доехать из Бургаса в город Обзор, где мы и находились. Он подошел, договорился о цене, сел. По дороге заснул. А проснулся уже в реанимации города Варна. Он сказал, что в аэропорту выпил 100 грамм виски, не больше. Когда он очнулся в реанимации, то не помнил ровным счетом ничего. Спросил, как туда попал, а врачи ему ответили, что его подобрали на обочине дороги, и привезли в больнице. В крови было найдено какое-то наркотическое усыпляющее вещество. Я очень надеюсь, что полиция оперативно сработает, и найдет вора, пока он еще ничего не продал. Потому что у Вани остался рюкзак с паспортом, но у него забрали все деньги, которые у него были, рабочий компьютер, который стоит тысяч пять долларов, и фотоаппарат «Mark 2». Он помнит как примерно выглядел человек и машина, в которой он ехал. Но номер машины, конечно, забыл. Он сейчас совершенно заторможенный, очень плохо ходит...Он просто видимо рано ушел из реанимации - как только очнулся, сразу поехал к нам. Но мы обязательно туда снова поедем, чтобы взять справку о его состоянии. Молодая женщина до сих пор не может поверить в то, что ее муж остался жив: - Мы всю ночь были на связи с его мамой, я думаю, что Петр Мамонов тоже в курсе, пока с ним не говорила. Мама в ужасе, собирается лететь сюда, выяснить, как и что тут с ним.