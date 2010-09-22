«Ленинград» выпустил новую матерную песню

Группа «Ленинград», о роспуске которой Сергей Шнуров заявил еще в 2008 году, похоже, решила возродиться, но уже с новым, женским лицом, что придает пикантности брутальным текстам, все так же изобилующим непечатной лексикой. На портале YouTube появился видеоклип новой песни «Сладкий сон» в исполнении бывшей бэк-вокалистки группы Юлии Коган по прозвищу Юля Ноги, которая также является оперной и джазовой певицей, мастером спорта по плаванию. Кроме того, Юля - яркий светский персонаж и редкая фотомодель, которой идут эксцентричные наряды, отмечают блоггеры. Как замечают с юмором блоггеры, «в тексте много лирики и романтики девичьих снов». Напомним, в декабре 2008 года Сергей Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград» и создании новой группы «Рубль». Он объяснил тогда роспуск группы ее популярностью и обещал, что новый проект популярным не будет. «Смотря на лица вокруг и иногда заглядывая в телевизор, я понимаю, что популярным быть стыдно, поэтому «Ленинград» распущен», - говорил тогда музыкант, отметив, что «по сравнению с «Ленинградом» новый проект будет менее популярным».