«Доктор Хаус» сидит на антидепрессантах

везда сериала «Доктор Хаус», британский актер Хью Лори (Hugh Laurie) никогда не скрывал, что он склонен к депрессиям. Теперь он признался, что избавляется от мрачных мыслей с помощью антидепрессантов. «Антидспрессанты вполне помогают, и я не считаю, что они изменяют личность, - мы же надеваем свитер, когда холодно, так что логично принять таблетку, когда... совсем холодно и бесприютно», - сказал Хью Лори в интервью журналу Psychologies. «Я депрессивный тип. Это началось перед университетом и успешно продолжается, несмотря на так называемую карьеру, отцовство, благоприятные семейные, дружеские и съемочные обстоятельства. Почему-то я чувствую себя несчастным... Хотя на рациональном уровне я в курсе, что у меня для этого нет никаких оснований. Но это состояние - часть меня», - добавил артист. Хью Лори не похож на актера - на нем нет того отпечатка, который накладывает профессия, требующая самодемонстрации. Он похож на человека, которому 51 год, который вырастил троих детей, всю жизнь работал и много думал. У которого есть привычка к размышлению, хотя он и скрывает это: как и большинство мужчин нашего времени, он хотел бы казаться человеком действия, а не мысли. У Лори ясные и пронзительные голубые глаза, и от него веет глубочайшим спокойствием - такое обычно исходит от больших, высоких, монументальных людей. Хью Лори выглядит почти гигантом (чего не скажешь по «Доктору Хаусу»): его рост никак не меньше 190 см, и он кажется даже выше из-за явно астенического телосложения... Он изысканно вежлив и даже куртуазен: он всегда спрашивает разрешения закурить. Еще одна странность: дым от его сигарет мало кого не раздражает. Как и интонации, и тембр голоса, и паузы, и манеры. Хью Лори будто создан для того, чтобы его принимали. И нет ничего плохого в том, что он пока не научился принимать себя. Ведь до причины своих депрессий он таки докопался. «Мне, видимо, не хватает и всегда не хватало борьбы. Цели, страсти жизни. Я оступался, но у меня никогда не было настоящих неудач. Я однажды изменил жене, что стало достоянием публики, но адюльтер, подвергнувшийся огласке, согласитесь, очень мещанский заменитель подлинного жизненного провала. Жизнь не испытывала меня, вот в чем дело», - заключил актер.