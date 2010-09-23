Николаеву подарили на свадьбу 100 000 долларов

Президент одной компании Арас Агаларов приготовил шикарный подарок одному из самых талантливых композиторов России Игорю Николаеву. Олигарх выделил астрономическую сумму в 100 000 долларов на свадебный банкет 50-летнего артиста, назначенный на конец этой недели. Церемонию бракосочетания Николаева с молодой певицей Юлией Проскуряковой, как две капли воды похожей на предыдущую супругу маэстро Наташу Королеву, уже сейчас можно назвать самым масштабным светским раутом года. Торжество состоится в ресторане, по размаху убранства похожем на дворец - пир закатят в Подмосковье, вдали от чересчур любопытного центра столицы. 54-летний Агаларов, который всегда был преданным поклонником творчества Игоря Николаева, предоставил для свадьбы один из принадлежащих ему залов, наиболее подходящих для такого праздника. На вечеринку приглашено 200 человек. Правда, изначально жених планировал пригласить 500, но под влиянием невесты сократил список «всего-то» до двух сотен приятелей. По словам организаторов свадьбы, главными гостями вечера станут Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Борис Моисеев. Лев Лещенко и Владимир Винокур на свадьбе присутствовать не смогут из-за неотложных гастролей в Сочи.