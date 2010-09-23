Хопкинс похудел ради жены

72-летний британский актер Энтони Хопкинс за последние два года потерял около 34 килограмм ради своей жены Стеллы Аррояве, которая младше его на 18 лет. «Я обожаю хлеб, печенье, всякую всячину. Я люблю гадость, - говорит актер. - Моя жена не диктатор, но она говорит, что я должен придерживаться режима. Так что я хочу в спортзал шесть раз в неделю, хожу пешком, живу на 800 калорий в день. Никой пасты. Никаких добавок. Иногда сэндвич». Из-за потери веса Хопкинсу пришлось раздать весть свой старый гардероб. Сейчас Энтони чувствует себя «крепким орешком» и даже не думает о том, чтобы оставить актерство. «Если бы я не был актером, то стал бы злодеем или моряком», - признался Хопкинс.