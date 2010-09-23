Александр Рыбак не против пожить в Ялте

Норвежец белорусского происхождения, сейчас снимает новый клип в Ялте. Режиссером клипа на песню «Небеса Европы» стал украинский режиссер Александр Филатович. Александр Рыбак в восторге от Южного побережья. Чтобы убить сразу двух зайцев, а также показать всю красоту Крыма европейским фанатам, Рыбак снимает две версии клипа - русскоязычную и англоязычную. Попав в Ялту, Александр Рыбак никак не может прийти в себя, он буквально готов остаться жить в городе, в котором сейчас около 25 градусов выше нуля. «Крымское село - это рай», - говорит довольный Рыбак. По сюжету клипа, певец бродит по улицам и собирает улыбки людей. Вместе с Сашей в Крым прилетела и вся его команда скрипачек.