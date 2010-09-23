Поместье Фрэнка Синатра продают за 22,5 миллиона долларов

Поместье, в котором жил американский певец и актер Фрэнк Синатра, выставлено на продажу за 22,5 миллиона долларов. Площадь особняка, расположенного в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, составляет более 800 квадратных метров. В доме есть семь спален, семь ванных комнат, две гостиные, столовая, две библиотеки и несколько других комнат. На прилегающей территории площадью около одного гектара находится бассейн с джакузи. Поместье было построено в 1936 году. Недвижимость выставляется на продажу впервые со времени смерти Синатры в 1998 году. Имя нынешнего владельца дома не разглашается. В январе 2008 года на продажу выставлялся двухэтажный пентхаус в Нью-Йорке, где Синатра жил с 1961 по 1972 год. Стоимость квартиры составляла шесть миллионов долларов. фото segodnya.ua