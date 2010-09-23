Модель Водянова станет актрисой

Что бы ни происходило в личной жизни супермодели Натальи Водяновой, на ее карьере это вряд ли отразится. В ней как раз наблюдается новый виток: в сети появилась информация, что Наталья исполнит одну из главных ролей в картине Belle Du Seigneur. Партнерами русской красавицы станут Джонатан Риз Майерс и легендарная британская певица и актриса Марианна Фэйтфул. Звезда "Тюдоров" сыграет дипломата-еврея, накануне Второй мировой войны вступающего в связь с прекрасной аристократкой, которую воплотит Водянова. Режиссером экранизации одноименного бестселлера Альберта Коэна станет дебютант Гленио Бондер, ранее выступавший как режиссер рекламы (в частности, он снимал ролики для Calvin Klein). Съемки его первого полнометражного проекта начнутся 25 октября и пройдут в живописных уголках Италии и Швейцарии. Это не первая роль Натальи Водяновой в большом кино. В этом году модель можно было видеть в образе Медузы Горгоны в ленте "Битва Титанов". Надеемся, что Наталья справиться и с новой, более ответственной ролью.