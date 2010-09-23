Солистку группы «Couple» ограбили среди белого дня

Жертвой автомобильных воров стала солистка группы «Couple» Катя Чернявская. Отправившись в эти выходные в центр Москвы по делам, Катя на несколько минут оставила машину на парковке в одном из переулков в районе Тверской улицы. Вернувшись к автомобилю, певицу ждало не самое приятное зрелище — разбитое стекло и перевернутые вещи в салоне. Подъехавшие на место происшествия представители милиции, запросили материалы съемок с местных камер наблюдения. «На пленках очень хорошо просматривается его наглая рожа», - рассказывает Катя, - надеюсь в ближайшее время его найдут. По большому счету ничего особо ценного у меня в машине не было, взяли только планшетный компьютер, с дорогими мне фотографиями и файлами. В блогах уже полным полно сообщений, что якобы на планшетнике были проекты, связанные с моей предстоящей свадьбой, эскизы платья, варианты площадок, но это не так».