Тина Кароль мечтает о девочке

В рамках всеукраинского тура по 44-х городам Украины Тина Кароль выступила в Запорожье. 22 сентября она презентовала свой новый альбом, который выйдет в конце ноября. К нему вошли три песни на украинском языке. Клип на песню «Не дощ» презентовался на одном из музыкальных телеканалов Украины 22 сентября. В новом альбоме кроме украинских композиций прозвучат необычные для артистки песни. « В них я несколько другая, для себя самой я совершенно по-новому раскрываюсь. Мне захотелось, как актрисе сыграть роль дерзкой, феминистичной, уверенной в себе девушке», - отмечает Кароль. Ранее Тина ездила в Америку, где во время занятий с педагогами изучала американский стиль исполнение песен – хип-хоп, рэп и R’n’B. Как признается певица, обучение ей давалось нелегко. Что касается личной жизни, то исполнительница очень скучает за своим сыном, поэтому через несколько выступлений в других городах, она вернется за ним, после чего продолжит тур, который закончится 11 ноября концертов Одессе. Кроме этого, певица считает, что рождение ребенка и карьера вполне совместимы, а их «несовместимость» - это стереотип. « Когда я родила Веню, я поняла, что это самый достойный мой шаг в жизни. Я хочу родить еще одного ребенка, мечтаю о девочке», - рассказала Тина. Также стоит отметить, что свой новый альбом певица записывала в Лондоне с двумя всемирно-известными продюсерами, создававшими композиции для Силин Дион, Бритни Спирс, Тины Тернер и многих других.