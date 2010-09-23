Траволта прилетит в Москву на личном самолете

29 сентября Джон Траволта посетит Москву. В российскую столицу голливудский актер прибудет по приглашению компании Breitling – Россия. Траволта много лет является лицом известной часовой марки и собирается представить в столице новую модель. По сведениям организаторов приезда Траволты, визит можно считать частным: актер будет возвращаться из поездки в Индию, где примет участие в церемонии вручения премии «Человек Года» индийской версии журнала «GQ». Подчеркивается, что Траволта лично будет управлять своим самолетом, сменяясь с двумя пилотами. Вместе с актером в Москву прилетают и члены его семьи, однако, беременная супруга актера, Келли Престон, не смогла составить компанию мужу в столь дальней поездке. По материалам российской прессы