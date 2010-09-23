Кристина Агилера увеличила бюст

Кристина Агилера приняла участие в гламурной фотосессии прямо посереди улицы. Из одежды на звезде было мини-платьице, похожее на ночную рубашку, причем настолько прозрачное что все прохожие смогли оценить безупречные формы артистки. После рождения сына Макса Лирона в жизни артистки и в самом деле изменилось многое, в том числе и ее фигура. Беременность и роды сказались, в первую очередь, на размере груди звезды шоу-бизнеса. Так что, не в пример многим своим коллегам, бюст Кристина увеличила совершенно естественным путем. По словам Агилеры, все находят ее новые формы просто «потрясающими». А сама певица теперь выходит в свет только в нарядах с очень глубоким декольте или обтягивающих топах, дабы этот факт не остался незамеченным.