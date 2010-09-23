Инна Цымбалюк добилась Александра Буйнова

Очаровательной Инне Цымбалюк повезло больше всех, ведь она поет с кумиром своего детства. В начале лета Инну предложили участвовать в проэкте «Зірка+ Зірка». Её партнером на сцене стал Александр Буйнов. « Изначально мне предложили другого партнера, но я не почувствовала взаимосвязи с ним на сцене. А с Буйновым получилась весьма интересная история. Я спросила у организаторов, не могли бы они позвонить Александру Буйнову и пригласить его в проект. Когда ему позвонили, представляете, он дал свое согласие. Это было мое большое желание с ним выступать. Я очень рада, что он откликнулся», - рассказывает Цымбалюк.