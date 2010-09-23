У Собчак есть страхи и комплексы

Собчак- главный ньюсмейкер шоу-бизнесового бомонда. Как Пэрис Хилтон, способна сделать сенсацию из одного своего появления. «На телевидении хотят, чтобы для рейтингов я ругалась матом и эпатировала. А на самом деле я миролюбивый и ранимый человек и знает меня такой очень узкий круг людей», - заявила 28-летняя Ксения. Как и у любого человека, у Собчак тоже есть свои страхи и комплексы. «У меня был страх, когда ехала на встречу с Дмитрием Медведевым. Магия власти сделала свое дело. Хотя этого человека я помню еще с детства», - говорит Ксения Собчак. Она продюсировала документальный фильм о перестройке и брала у Дмитрия Медведева интервью для этой ленты. На беседу Ксении Собчак выделили всего пятнадцать минут. «У меня было четыре вопроса, задавать их, сказали, только в такой последовательности. Все было согласовано с пресс-службой. И за пять часов ожиданий я загнала себя в такое состояние, что с этими четырьмя вопросами уподобилась человеку, который выходит в театре на сцену с одной фразой «Кушать подано», но и ее умудряется забыть. Я только переживала, что у меня из головы вылетит, каким задавать первый, каким второй. Но потом себя убедила, что это истерия. И когда президент вошел в кадр, мы общались больше часа. Он ответил практически на все вопросы, которые меня интересовали. Получилось, на мой взгляд, интересное и полезное интервью», - вспоминает Ксения Собчак.