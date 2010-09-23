У Валерия Меладзе новая пассия

На днях Валерий Меладзе побывал с концертами в Крыму. Певец поселился в лучшем отеле Ялты. И в первой половине дня перед выступлением решил отдохнуть на закрытом пляже. Поклонники, издали заприметив звезду в черной кепке и темных очках. На пляж Валерий пришел не один, а со спутницей. Блондинка в красном купальнике бережно развесила вещи Валерия на лежаке, когда тот ушел прыгать с пирса, а после присоединилась к нему в море. «Они вели себя как весьма близкие люди, - говорят очевидцы. - Пляж при гостинице закрыт от посторонних. Но пара особо и не пряталась. Перед тем как пойти загорать и купаться, Валерий и его спутница выпили по чашке кофе в ресторане. В целом возникало ощущение, что они давно знакомы. Как говорится, не первый день романа. Загадкой осталось только одно: спутница Валерия не была похожа ни на супругу Ирину, ни на Альбину Джанабаеву». Личную жизнь Меладзе в музыкальной среде стали активно обсуждать в сентябре прошлого года. Тогда певец под напором слухов и домыслов рассказал поклонникам о том, что вне брака у него растет 7-летний сын Константин от бывшей бэк-вокалистки, а ныне солистки группы ВИА Гра Альбины Джанабаевой. Певец объявил о том, что готовится к разводу с супругой. Друзья этой пары не могли поверить в то, что дело дойдет до официального разрыва: все-таки Ирина и Валерий прожили вместе 23 года. Тогда пошли слухи, что Валерий ушел от жены к Джанабаевой. Сама Альбина не торопилась подтверждать слухи о предстоящей свадьбе. «Какая свадьба с Альбиной? - сегодня разводят руками люди из окружения певца. - Если бы Валерий Меладзе хотел уйти от жены к экс-вокалистке, он бы мог сделать это гораздо раньше, а не спустя семь лет после рождения сына. Но все это время, вплоть до сентября прошлого года, он продолжал жить под одной крышей с женой и дочками. Валера по сей день состоит с женой в официальном браке. Как говорится, глубоко женат, со штампом в паспорте». Валерий категорически отказывается говорить с журналистами о своей личной жизни. И не собирается обсуждать новую пассию. «В музыкальном коллективе у Валерия Меладзе есть одна блондинка, его бэк-вокалистка Саша. Да, роман с Альбиной начался как раз в ту пору, когда она тоже работала на бэк-вокале. Но Саша - это не тот случай. Она недавно вышла замуж», - рассказали люди из окружения артиста. фото donbass.ua