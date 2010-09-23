Мела Гибсона пообещали номинировать на «Оскар»

Мел Гибсон теоретически может быть номинирован на «Оскар» за свою роль в картине «Бобер» (The Beaver). Режиссер картины Джоди Фостер заявила, что Гибсон сыграл в новой картине просто великолепно. Кроме этого, по данным опросов, проведенных CBS во время самой активной фазы скандала между Гибсоном и Григорьевой, 79 процентов респонедентов заявили, что высказывания Гибсона никак не повлияли на их отношение к его актерским и режиссерским работам. Единственным препятствием на пути к номинации, по мнению аналитиков Deadline,может стать тот факт, что компания Summit Entertainment затягивает выпуск картины. По данным источников издания, в компании опасаются, что дальнейшее развитие скандала может негативно сказаться на сборах фильма. Сюжет «Бобра» строится вокруг Уолтера Блэка, владельца компании по производству игрушек, который оказывается на грани безумия. В результате он начинает носить на левой руке игрушку-бобра, с помощью которой и общается с окружающими. Главные роли в картине исполнили Мел Гибсон, Дженнифер Лоуренс, Джоди Фостер и Антон Ельчин. фото ru.tsn.ua