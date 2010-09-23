Памела огорчила своих поклонников

Памела Андерсон объявила о завершении карьеры модели, специализирующейся на откровенных съемках для мужских журналов. Актриса решила отказаться от сотрудничества с мужскими изданиями из-за своих сыновей. По словам модели, над ее детьми постоянно подшучивают и смеются из-за того, их мама прославилась благодаря откровенным съемкам. «Я больше не буду делать ничего подобного. В конце концов, сейчас есть множество красивых девушек, которые могут справиться со съемками куда лучше меня. А меня сейчас интересуют совсем другие вещи. Я хочу проводить больше времени в Канаде, рядом с животными, с моими котами и собаками», - говорит Андерсон. Памела Андерсон является самой известной моделью, позировавшей в обнаженном виде. Она является рекордсменкой по количеству появлений на обложке Playboy, с которым она сотрудничала с 1989 года. В настоящее время Андерсон занимается благотворительной деятельностью, связанной с защитой животных.