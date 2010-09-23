Бекхэм заплатил 10 тысяч долларов проститутке

Дэвид Бекхэм подал в суд на американский журнал In Touch Weekly, опубликовавший интервью с бывшей проституткой, которая рассказала о сексуальных отношениях с английским спортсменом. В официальном заявлении, распространенном от имени Бекхэма, говорится, что история бывшей проститутки не соответствует действительности и является нелепой выдумкой. Подробный рассказ 26-летней Ирмы Ничи о связи с Бекхэмом был опубликован в недавно вышедшем номере In Touch Weekly. В беседе с изданием бывшая девушка по вызову сообщила, что познакомилась с футболистом в августе 2007 года, когда он стал игроком клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». По словам женщины, за одну ночь с ней Бекхэм заплатил ей 10 тысяч долларов. После этого спортсмен и проститутка якобы встречались еще несколько раз. Публикация расстроила и разозлила как самого спортсмена, так и его жену, бывшую участницу группы Spice Girls Викторию Бекхэм. Сами супруги пока не сделали никаких официальных заявлений по поводу появления материала в американском журнале, и все свои комментарии передают через помощников и адвокатов. «К сожалению, мы живем в мире, где любой журнал может совершенно безнаказанно опубликовать лживую историю. Но мы решили принять меры и подали иск», - заявил представитель семьи Дэвида Бекхэма. Сумма иска пока не разглашается. Когда суд приступит к рассмотрению заявления спортсмена, не уточняется. фото juicys.ru