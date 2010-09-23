Беременная Курникова наконец выходит замуж!!!

Свидетельством «интересного положения» Курниковой являются снимки, сделанные в Майами на прошлых выходных. На фото отчетливо виден округлившийся животик теннисистки. Выходя из спортзала, Анна прикрывала свой живот сумкой Hermes, однако папарацци удалось сделать несколько фото. Кроме того, безымянный палец Курниковой украшало роскошное обручальное кольцо. По слухам, известный певец Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) наконец-то сделал своей возлюбленной предложение. Пара планирует сыграть свадьбу в ближайшее время.