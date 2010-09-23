Тимати - "ход Конем"!

Совсем недавно интернет пространство было буквально взорвано необычным видео, которое выложил на своем Twitter'e Тимати http://twitter.com/TimatiOfficial , с весьма "говорящим" комментарием: "Мне жаль, что так получилось. Все было бы иначе, если бы мы были терпимее и мудрее..." Видео, "зашитое" в IPad было подарено артисту его бывшей девушкой Милой в его день рождения, который Тимати по традиции отмечал на юге Франции в маленьком курортном городке Сен-Тропе. Самой девушки на шумной вечеринке по случаю двадцатисемилетия артиста замечено не было, Мила ушла от Тимати незадолго до этого. Ex-girlfriend передала прощальный подарок через курьера. Артист не заставил себя ждать и "дал свой ответ" на прощальный клип-посвящение. Тимати написал песню, где откровенно рассказал о том, что происходило в его личной жизни, что за чувство было между ними, почему он так долго скрывал эти драматичные отношения и что, собственно, теперь будет с парой. Ранее четко разграничивавший публичную и личную жизнь, Тимати в новом сингле впервые открывает свои истинные чувства и без прикрас говорит о совершенных ошибках. Тимати: "Для меня этот сингл стал, наверное, первым серьезным откровением взрослого мужчины. Я не поделил вину на двоих - я все взял на себя, потому что это - правда, это - реальность, расписанная не в те краски, которых мне бы хотелось. Когда я писал эту песню, я смотрел на себя в зеркало и видел единственного виновника развала долгих отношений с женщиной, которая по-настоящему меня любила. Я не захотел говорить о "сложности ситуации, в которую мы попали, о непонимании и разности характеров", как любит делать большинство. Это, с моей стороны, было бы малодушно.