Стивен Спилберг не плагиатил Хичкока

Стивен Спилберг одержал победу в суде, доказав, что сюжет фильма "Паранойя", снятого в 2007 году на киностудии этого знаменитого американского кинорежиссера DreamWorks, не является плагиатом "Окна во двор" великого Альфреда Хичкока. Такое решение принял американский суд, отклонивший иск, поданный в 2008 году против Спилберга, DreamWorks и студии-прокатчика Paramount Pictures. Тяжбу два года назад затеяли наследники Шелдона Абенда, которым перешли права на короткий детективный рассказ 1942 года "Должно быть, это было убийство" Корнелла Вулрича. Как сообщил мировой банк киноданных International Movie Database, истцы утверждали, что сюжет "Паранойи", как и хичкоковского "Окна во двор" 1954 года, основан на рассказе Вулрича. Окружной судья Нью-Йорка Лаура Тейлор Суон, разбиравшая дело, пришла к иному заключению. Она признала, что в сюжетах рассказа и двух картин действительно много общего. Однако есть и немало отличий, которые превращают детектив и ленты в самостоятельные произведения.