Недоброжелатели разбили машину Дмитрия Маликова

В самом центре Москвы, прямо под окнами офиса, неизвестные разбили машину популярного музыканта Дмитрия маликова. Машина с шикарным кожаным салоном теперь нескоро снова порадует своего хозяина - лобовое стекло автомобиля разбито вдребезги. «Машина стояла рядом с переходом, а камер поблизости нет. В милицию я заявлять не намерен, - рассказал Маликов. - А что они здесь могут предпринять? Я даже, честно говоря, понять не могу, от чего это следы - от пули или от топора». По словам самого Маликова, он не имеет представления, кто мог покушаться на его любимицу. Артисту ясно одно: у него появились недоброжелатели - в окрестных дворах все знают, кому принадлежат студия и автомобиль.