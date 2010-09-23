Надя Мейхер утешает себя сладостями

Надежда Мейхер большая сластена! Сексапильная брюнетка из «ВИА Гры» ещё та любительница сладостей. Несколько дней подряд певица посещала лучшие кондитерские Киева. Однако в кафе звезда не задерживалась. Она покупала тортики и пирожные «на вынос» и увозила с собой. И если первый раз Мейхер со сладким багажом умчалась на своем джипе в неизвестном направлении, то на следующий день стало ясно: лакомства Надя взяла с собой в полет. Ведь утром артистка выходила из дому на окраине Киева, груженая, будто черепаха. Она сама несла свой багаж: рюкзак, пакет, ноутбук в чехле и дамскую сумочку внушительных размеров. По забитым машинами дорогам Надежда гнала, как могла. Видно было, что куда-то очень спешит. Как выяснилось позже - на самолет. Но это не помешало знаменитости остановиться у кондитерской и бегом купить себе вкуснятину. Ради сладкого Надя готова бежать и опаздывать! Стоит отметить, что, несмотря на любовь к кондитерским изыскам, фигура Мейхер ни капельки не страдает. Вы только посмотрите на ее худенькие ножки и мускулистые руки! Такой форме каждая может позавидовать. Наверное, что сладостями сексапильная брюнетка себя утешает. Ведь у нее в личной жизни наступило полное затишье. Напомним, что еще на весну этого года планировалась ее свадьба с московским бизнесменом Михаилом Уржумцевым. Но до сих пор Надя ходит в невестах. Да и с женихом вместе она давненько не выходила в свет.