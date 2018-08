Ким Кардашьян пила пиво на «Октоберфесте»

В этом году свой 200-летний юбилей отмечает легендарный фестиваль пива «Октоберфест». По этому случаю в столицу Баварии стянулось много знаменитостей. На днях туда заехала и Ким КАРДАШЬЯН, которая сейчас колесит по Европе вместе со своим реалити-шоу «Keeping Up With The Kardashians». Американская телезвезда с армянскими корнями, Ким Кардашьян заехала на фестиваль пива « Октоберфест». Ким знаменита в первую очередь своей выдающейся «пятой точкой», которая уже давно не даёт спать спокойно рыдающей от зависти Дженнифер Лопес. Однако в этот раз Ким решила похвастаться совсем другой частью тела. Своей не менее выдающейся грудью. Красотка нарядилась в традиционный баварский наряд, состоящий из вышитого корсажа и юбки, и отправилась прямо в гущу событий - туда, где пиво льётся рекой. Довольная царящей вокруг экзотикой, Ким, как заправская американская туристка, принялась фотографироваться со всем, что попадалось под руку: с кружкой пива, с пучком редиски, с солёным крендельком, с блюдом мяса... «А вот кому крендельков солёненьких», - вопрошала в камеру Кардашьян, стараясь сделать своё реалити-шоу позрелищнее. Завороженные роскошным декольте звезды, жители Мюнхена только и успевали просить у нее автографы и наперебой угощали фигуристую красотку пивом. «Я обожаю Германию! Здесь прекрасно! Я люблю яблочный штрудель!», - написала затем Ким в своем Твиттере.