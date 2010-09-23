Сэди Фрост вынуждена дружить с разлучницей

Сэди Фрост, бывшая жена Джуда Лоу, утверждает, что забыла все плохое и нашла в себе силы поддерживать хорошие отношения не только с экс-супругом, но и с его пассией Сиенной Миллер, которая когда-то разбила их брак. Делает Сэди это ради общих с Джудом детей. Их у бывшей пары трое: Рэфферти, 13 лет, Айрис, 9 лет и Руди, 8 лет. Фрост говорит: «У нас вполне пристойные отношения, с учетом того, через что мне пришлось пройти. Я рада, что Джуд счастлив в своей новой жизни, и знаю, что он желает мне лишь хорошего». 45-летняя актриса и фэшн-дизайнер признает, что общается с Сиенной Миллер только потому, что та контактирует с ее детьми. К сожалению, не обходится без конфликтов. Фрост была недовольна, когда Миллер взяла Айрис с собой к парикмахеру и уговорила подстричься под эльфа, не посоветовавшись с матерью.