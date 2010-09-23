1+1 бере участь у виробництві біографічного фільму про Володимира Висоцького

Група «1+1», разом із компаніями Monumental Pictures (підрозділ Sony Pictures) та російською компанією «Дирекция кино», бере участь у ствоернні фільму про Володимира Висоцького. Робоча назва фільму – «Дякую, що живий». Автором сценарію фільму є син Володимира Висоцького – Микита. У картині йтиметься про події 1979 року, коли легендарний музикант та актор пережив клінічну смерть. Фільм знімається у Узбекистані та Росії, наразі знято половину матеріалу. За оцінками продюсерів, у прокат стрічка вийде літом 2011 року. Анатолій Максимов, продюсер фільму, прокоментував співробітництво з 1+1 так: «Я дуже радий співпраці з 1+1. Цей фільм – значимий для усіх людей, які жили у той період у величезній країні. Для України, я сподіваюся, фільм не буде іноземним, імпортним. Щоб не втрачати зв’язку з українським глядачем нам дуже потрібен український виробник. Він краще знає свій ринок». Олександр Ткаченко, генеральний директор групи 1+1, каже, що для 1+1 участь у створенні прокатного кіно матиме надалі суттєве значення. «Це унікальний проект, який – я переконаний – стане головною подією наступного кінороку. Фільм знімає надзвичайно талановита та сильна команда, яка зробила такі стрічки як «Адмірал», «Турецький гамбіт», «Іронія долі-2», і ми віримо в успіх їхнього нового проекту». Режисер картини – Петро Буслов. Продюсером також є Міхаель Шліхт («Monumental Pictures»). У фільмі знімаються Сергій Безруков, Володимир Ільїн, Сергій Шакуров, Іван Ургант, Андрій Панін, Оксана Акіньшина та багато інших. Виконавець ролі Володимира Висоцького не розголошується.