Руслана- шмоточница, шмоточница!

Самая «дикая» певица нашего шоу-бизнеса недавно вернулась из Америки. Там она сделала необыкновенное открытие: Руслана - невыносимая шмоточница! «Наконец-то накупила кучу шмоток. В основном это вещи из кожи. Но особенно мне понравился корсет с шипами. Короче, множество рокерской одежды! К слову, также там каталась на байкерских мотоциклах. Уйма эмоций!», - рассказывает певица. Но больше всего Руслане понравилось купаться ночью в океане. « Мне было очень сложно там адаптироваться. Сейчас в Украине тоже сложно – голова кругом! Но в Америке мне помог адаптироваться и расслабиться океан. Я люблю купаться ночью в океане нагишом!», - с улыбкой делилась впечатлениями.