Жизель Бундхен- супермама

Вчера посетители нью-йоркского парка стали свидетелями трогательной сцены. Жизель Бундхен продемонстрировала, какой заботливой мамой она является. Модель играла с малышом и, казалось, не обращала внимания ни на что вокруг. После прогулки с коляской среди деревьев, Жизель с Бенджамином расположилась на траве и, достав мягкие игрушки, показала ему импровизированный спектакль. Ребенок развеселился, и тогда мамочка стала поднимать его в воздух, обнимать и целовать. Присутствовавшие рядом друзья актрисы тоже шутили над ней и смеялись. Ребенок выглядел совершенно счастливым и хохотал вместе со взрослыми, а Жизель фиксировала на камеру эти радостные моменты. Бундхен успешно совмещает семью с работой. Так, она вернулась на подиум уже через полгода после рождения малыша. Актриса объяснила, что грудное вскармливание помогло ей очень быстро потерять вес. При этом она осудила женщин, которые предпочитают кормить малышей искусственными смесями, и это вызвало волну критики. Жизель пришлось публично извиниться за свое высказывание. Впрочем, ее опыт заставил многих мам задуматься - а стоит ли отказываться от кормления грудью, ведь формы Жизель остались такими же прекрасными, как и раньше. К тому же Бундхен уже несколько лет подряд остаётся самой высокооплачиваемой моделью мира, зарабатывая по 50 миллионов долларов в год.