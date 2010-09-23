У Поляковой волосы растут из мозгов

Оказывается, суперблондинка Оля Полякова задумалась над архиважным для мироздания вопросом - о природе блондинов. С какого перепугу она этим занялась, пока не известно. Но вот к каким глубокомысленным выводам пришла Полякова: «Как известно, глаза - это зеркало души. Получается, что волосы - это отображение мыслей, т.к. растут прямо из мозгов. Логично предположить, что чем светлее мысли, тем светлее волосы и наоборот. Получается, что у людей со светлыми мыслями, тех, которые радуются жизни больше всех - светлые волосы. Соответственно у шатенок и брюнеток мысли темные, и жизнерадостными их назвать трудно. Безусловно, все мы люди и иногда злимся. Блондинки - не исключение. Но такую блондинку легко заметить - у нее отрастают черные корни волос... Люди с темными волосами со временем мудреют и добреют. Именно тогда у них осветляются волосы - появляется седина. В связи с этим можно смело заявить, что, действительно, блондины и блондинки самые жизнерадостные люди в мире».