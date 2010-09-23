Кифер Сазерленд решил рискнуть

Кифер Сазерленд решил еще раз рискнуть. Он сыт горло своей холостяцкой жизнью. Актер пришел в себя после того, как от него из-под венца сбежала Джулиия Робертс, а также от двух не совсем удачных браков. На этот раз его избранницей стала Сайобен Бонновье (редактор моды журнала Allure). Пара встречается уже три года. Сайобен впервые была замечена с колечком на безымянном пальце месяц назад в Италии, а также на шоу Келвина Кляйна Бонновье сверкала своим украшением. Друзья будущего жениха Сайобен утверждают: «Даже притом, что он был женат дважды прежде, Кифер признается, что никогда ничего подобного не чувствовал к женщине. Он даже убедил продюсеров перенести съемки «24 часов» с Западного побережья в Нью-Йорк, потому что не может без нее» Может на этот раз актеру повезет больше чем в предыдущие разы и брак будет долгим и крепким….