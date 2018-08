Бритни на первом месте

Британское музыкальное издание NME на своем сайте провело опрос касательно самых лучших и худших исполнителей каверов известных песен. На первом месте оказалась Muse с исполнителем кавера на песню «Feeling Good», которую в 1964 году написали Лесли Брикусс и Энтони Ньюли для мюзикла «The Roar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd». Ее перепевали также Джордж Майкл, Pussycat Dolls, Нина Симон. Но все-таки кавер в интерпретации Muse признали самым лучшим. Напомним, что эта песня включена в их альбом «Origin of Symmetry». Второе место среди лучших исполнителей каверов заняла группа The Beatles за «Twist and Shout». Третье место досталось Джонни Кэшу со своей версией песни «Hurt» группы Nine Inch Nails. А вот на первое место среди исполнителей самых худших каверов попала Бритни со своим «I Love Rock `n` Roll» (песня группы The Arrows).