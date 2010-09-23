Виктория Боня – истинная патриотка

Российская теледива и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала о своих отношениях с бразильским форвардом «Спартака». Сейчас Виктория и Веллитон просто дружат. Ведущая опровергла все слухи, связанные с ее беременностью от футболиста. «Мы будем судиться с изданием, первым опубликовавшим эту клевету. С адвокатами уже собрали все документы. По-моему, до такой степени придумывать - это уж слишком. Самое интересное, как Веллик узнал об этой статье. Ему позвонила из Бразилии мама: «Почему ты мне не говоришь, что Вика беременна?» - «Мам, ты чего?! Какая беременность?» Видимо, в Бразилии статью из Интернета перевели. Представляете, как слухи распространяются?!», - рассказывает Виктория. Боня сама предложила спортсмену остаться просто друзьями. «Страсти улеглись, и я решила, что так будет лучше для нас обоих. Веллитон все правильно понял. Хотя мне иногда кажется, что, если бы мы очень захотели, вполне могли бы и пожениться. Он ведь предлагал на первом свидании, но я тогда восприняла все как шутку. Сегодня по возможности перезваниваемся, он называет меня сестрой, я его - братом. У меня ни с одним мужчиной такого не было!», - поделилась звезда. Также Боня рассказала, что согласилась бы выйти замуж за бразильца, ради сборной России по футболу. «Если Веллитону понадобится свадьба для того, чтобы выступать за сборную России, я готова пойти на это, - разоткровенничалась Вика. - Пусть я никогда не возвращалась к своим прошлым отношениям, но ради благого дела, ради России хоть сейчас готова выйти замуж!»