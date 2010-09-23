Ани Лорак споет в дуэте с Сергеем Лазаревым

В Национальном дворце «Украина» 30 сентября пройдут съемки музыкального проекта «Пісня 2010» при участии самых ярких звезд украинского и российского шоу-бизнеса. Организаторы поставили целью возрождение традиционного музыкального телешоу, в котором будут участвовать самые популярные исполнители года. В частности, в концерте примут участие: Таисия Повалий, Вера Брежнева, Потап, Настя Каменских, Тина Кароль, Alyosha, Ирина Билык, Ольга Горбачева, Наталья Могилевская,Светлана Лобода, «ТиК», «Алиби», Алена Винницкая, Гайтана, Татьяна Недельская,Анастасия Приходько, Александр Пономарев, Эрика, Матиас, Стас Шуринс, Геннадий Витер и другие. Наряду с украинскими звездами выступят исполнители из России - Сергей Зверев, Сергей Лазарев, Тимур Родригез, Борис Моисеев, Татьяна Овсиенко, Елена Ваенга, группы «Рефлекс», «Корни» и другие. На сцене появится немало звездных дуэтов. Так, Ани Лорак презентует дуэт с Сергеем Лазаревым, Потап споет и с Настей Каменских, и с Верой Брежневой, а Ирина Билык исполнит дуэтные песни с Ольгой Горбачевой и Сергеем Зверевым. «Участие артиста в проекте «Пісня 2010» является отражением его популярности и востребованности у зрителей. Мы тщательно отбирали артистов в программу, отслеживали рейтинги успешности и можем с уверенностью сказать, что здесь выступят исполнители, которые за год сделали реальный вклад в шоу-бизнес. Наряду с известными артистами, которые в минувшем году вышли на новый творческий уровень, в ежегодном шоу впервые примут участие совсем молодые звезды, которые совершили настоящий прорыв в 2010 году и в короткие сроки завоевали большую популярность», - объясняет сопродюсер шоу Мария Орлова. Ведущими концерта станут Тимур Родригез и Юлия Литвиненко. Телевизионная версия шоу выйдет в телеэфир в период новогодних праздников.