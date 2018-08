Алёша среди номинантов премии MTV

7 ноября в Мадриде в спортивно-развлекательном комплексе Caja Magica пройдет 17-я ежегодная церемония награждения MTV EMA 2010. Недавно огласили полный список кандидатов на номинации. Эта премия рассчитана на молодых артистов и тех, кто пропагандирует молодежную поп-культуру. И уже известно, что украсят программу своими свежими композициями победители MTV EMA прошлого года — поп-звезда Katy Perry и рок-монстры Linkin Park. К слову, Katy Perry и в этом году поборется за звание в номинациях «Лучший поп-исполнитель», «Лучшая исполнительница», «Лучшая композиция», причем во всех трех ее конкурентками будут Lady Gaga и Rihanna. Gaga также будет представлена в номинации «Лучший Live исполнитель»... Ну а Linkin Park — опять номинант на «Лучшего рок-исполнителя», и за это звание они посоревнуются с британскими рокерами Muse, а также с 30 Seconds to Mars, Kings of Leon, Prince of Darkness и Ozzy Osbourne. Ну а известный хип-хоп исполнитель Eminem в этом году будет защищать свой титул в четырех номинациях. Что же касается украинцев, то за региональную награду «Лучший поп-исполнитель» поборются артисты Alyosha с песней «Sweet People», «Антитела» — «Бери свое», «Дио.фильмы» — «Мне уже 20», Крыхитка — «Эпицентр» и Макс Барских — «Агония». фото dosugua.com