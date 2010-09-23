Джими Тенор и Kabu Kabu выступят в Киеве

2 октября в 20.00 в киевском кинотеатре «Кинопанорама» выступят Джимми Тенор и Kabu Kabu. Живая легенда космо-джаза, фанка и экспериментального соула Джими Тенор почти 20 лет удивляет слушателей инновационным подходом к созданию музыки. Он руководил группой, играющей индустриальный рок, используя приспособления из пластика и металла, позже увлекся психоделической музыкой, джазом 60-х годов, фанком. В 90-х его техно-джазовые пластинки издавал уважаемый лейбл Warp. Джимми Тенор превратился в популярного артиста, с легкостью берущегося за сочинение саундтрека, который должен играть симфонический оркестр. Его настоящее имя Ласси Лехто, он вырос с Финляндии, но долгое время жил в Барселоне, Лондоне и Нью-Йорке. Сегодня на географической карте для Джимми Тенора существует еще одно любимое место – Западная Африка. Он утверждает, что африканская музыка – это основа всего пласта сегодняшней популярной музыки. «Я даже не хочу задумываться над тем, что существует более мощное музыкальное явление, чем африканская музыка» - говорит Джими. Последние несколько лет он вплетает звуки тенор-саксофона, флейты и синтезаторов в течение афробита. Вдохновившись сотрудничеством с великим нигерийским барабанщиком Тони Алленом, могучий Джимми Тенор записал два удивительных альбома с группой Kabu Kabu, которую называют «афробит-динамитом». «Я не могу сказать, что перестал сочинять электронную музыку – говорит Джимми Тенор. - То, каким образом рождаются мои композиции, очень напоминает работу электронных музыкальных проектов. Я использую секвенсоры, драм машины. Правда, чем бы я не занимался – классической музыкой или афробитом – получается это реализовать только в моем собственном стиле. Изначально, я не принимаю решение о том, в каком направлении стоит развивать мое творчество, и афробит возник в моей жизни спонтанно. Сейчас у меня есть шанс играть с отличной командой, и кажется, от этого получают удовольствие все вокруг». Название группы Kabu Kabu возникло из слогана нигерийской компании, занимающейся автобусными перевозками. В африканских автобусах люди не только перемещаются между населенными пунктами, но также узнают свежие новости и оглашают свои самые фантастические идеи. Совместный проект Джими Тенора с Kabu Kabu обозреватели сравнивают с тем, что делали влиятельные Лало Шифрин и Чарли Мингус. Это живая музыка, пробуждающая воображение, и существующая где-то вне времени.